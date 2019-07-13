"5 лет назад". Хеведес вспомнил о победе сборной Германии на ЧМ-2014

Защитник "Локомотива" Бенедикт Хеведес опубликовал фотографию в Twitter. 31-летний футболист вспомнил о чемпионате мира-2014 года в Бразилии, где сборная Германии выиграла золотые медали. В финале турнира немцы в дополнительное время обыграли Аргентину (1:0).

"5 лет назад", – подписал фото Хеведес.

Игрок "Локомотива" принял участие в 7 матчах сборной Германии на ЧМ-2014 и отметился голевой передачей.