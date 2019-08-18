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Шюррле пока не думает о возвращении в сборную Германии

15:01
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Нападающий «Спартака» Андре Шюррле заявил, что пока не думает о возвращении в сборную Германии.

— Я провел за сборную почти 60 матчей, забил много мячей, добился большого успеха, — приводит слова Шюррле официальный сайт «Спартака». — И это навсегда останется со мной. А сейчас настроен на выступление за «Спартак».

— Вы не очень любите возвращаться к теме чемпионата мира, но один вопрос позвольте задать: золотая медаль прилетела в Москву вместе с вами?

— Нет, она хранится в коллекции у моего отца.

В составе сборной Германии Шюррле выиграл чемпионат мира-2014 в Бразилии. В решающем матче против Аргентины (1:0) он сделал голевую передачу.

Дополнительная информация

https://spartak.com/news/2019-08-18-andre_shyurrle_ya_uzhe_zabival_tsska_khochu_sdelat_eto_snova/

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