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Этот матч шокировал весь мир. Сегодня годовщина самого унизительного поражения Бразилии

8 июля 2020, 11:41
Сборная Германии празднует гол. Фото Википедия.
Сборная Германии празднует гол. Фото Википедия.
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Шесть лет назад на стадионе Минейран в Белу-Оризонти (Бразилия) состоялся матч 1/2 финала чемпионата мира-2014 Бразилия — Германия. Немцы победили со счетом 7:1.

В составе победителей дубль сделали Тони Кроос и Андре Шюррле. Также отличились Томас Мюллер, Мирослав Клозе и Сами Хедира. Единственный мяч у бразильцев забил Оскар.

Бразилия потерпела самое крупное поражение в своей истории. Этот матч стал самым результативным полуфиналом чемпионатов мира. Германия стала первой командой, забившей семь мячей в полуфинале чемпионата мира. Впоследствии немецкая команда выиграла чемпионат мира, победив в финале сборную Аргентины (1:0 д. в.).

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