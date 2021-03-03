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Ловрен подчеркнул, что Россия организовала чемпионат мира лучше Бразилии

14:20
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Капитан «Зенита» Деян Ловрен на пресс-конференции, посвященной 100 дням до старта Евро-2020, сравнил организацию двух последних чемпионатов мира.

— По моему мнению, это один из лучших турниров с точки зрения организации. В 2014 году я играл на чемпионате мира в Бразилии, и тут Россия победила со счетом 1:0.

В 2018 году чемпионат прошел в 11 городах России на 11 стадионах. Победу в турнире одержала сборная Франции, обыгравшая в финале команду Хорватии со счетом 4:2.

(Гоша Чернов)

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