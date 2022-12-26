Милнер рассказал, как на них с Джагелкой чуть не напали в Бразилии во время ЧМ-2014

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер рассказал историю, в которую он попал с защитником «Сток Сити» Филом Джагелком во время ЧМ-2014 в Бразилии.

«Мы пошли поиграть в гольф и еще не сыграли на всех лунках. Кажется, мы были где-то на середине последней девятки лунок. Отель был буквально там же, его было видно с поля. Бен Фостер тоже играл и закончил прямо перед нами. Мы с Джагсом сказали, что забьем в две последние лунки, а потом придем. Итак, они уехали, и, кажется, машина собиралась вернуться за нами. Я сказал парню: «Мы оставим багги здесь и просто вернемся пешком». Конечно, нам сказали, что на самом деле нельзя покидать отель. Мы вышли за ворота, и они закрылись за нами. Мы идем по улице, оборачиваемся и видим группу парней. Мы оглянулись и пошли немного быстрее, и они пошли немного быстрее. Потом они начали бежать, поэтому мы тоже начали бежать и сказали: «У нас проблемы». Итак, мы начали бежать, чтобы обогнать их. Мы убегали, и в следующее мгновение рядом с нами остановилась машина. Так что я сказал: «Нас похищают, игра окончена». Дверь открылась, и оказалось, что это охранники, которые сказали: «Быстро, заходите!» Мы на ходу запрыгнули в машину и поехали обратно в отель», — приводит слова Милнера Daily Mail.

На чемпионате мира 2014 года в Бразилии сборная Англии не смогла выйти из группы, набрав одно очко. Победителем турнира стала сборная Германии, обыграв в финале Аргентину в добавленное время (1:0).