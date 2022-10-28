Ану Маркович называют самой красивой футболисткой в мире. Но она страдает от сексизма и дискриминации

Ей одновременно приятно и больно от того, что пишут в комментариях.

22-летней хорватской футболистке Ане Марии Маркович повезло — она получила от природы не только футбольный талант, но и внешность, которая помогает построить медиакарьеру. Девушка является заметным игроком в чемпионате Швейцарии, уже дважды становилась чемпионкой и обладательницей кубка в составе «Цюриха». Со своим нынешним клубом «Грассхоппером» повторить достижения не удалось, однако СМИ пророчат Ане переезд в Англию. Местные команды хотят заполучить эффектную блондинку, а она и не против.

Фото Global Look Press

Сложно отрицать, что внешние данные так или иначе помогают Ане Марии в популяризации собственной персоны. Но у этого есть и обратная сторона медали — хейтеры. С недавних пор девушку стали называть самой красивой футболисткой, что ей, безусловно, приятно, но девушка признается, что часто страдает от дискриминации по половому признаку. Она уверена, что фото, к примеру, Эрлинга Холанна в плавках не вызовет негативных комментариев, а под ее снимками в купальнике всегда найдутся оскорбительные или сексистские выпады.

Фото Global Look Press

Ана ждет поддержки со стороны футболистов-мужчин. Она рассказала, что на связь уже вышел Неймар. С его помощью девушка надеется популяризировать и защитить женский футбол от нападок. А помогут в этом охваты в соцсетях, которых у звезд мужского футбола гораздо больше. Пока бороться за равенство Ана будет сама, своих подписчиков у нее тоже хватает — их больше миллиона.