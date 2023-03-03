Из балерин — в футболистки и модели. Девушка игрока «Арсенала» круто повернула свою карьеру

Повесила пуанты на гвоздь и пошла за бутсами.

Американка Пейдж Альмендарис — женщина разных талантов. В детстве ей очень нравился балет, которым она и занялась вслед за своими сестрами. И довольно успешно, ведь в своей юношеской труппе она являлась ведущей балериной. После окончания школы Пейдж была нарасхват у университетов, предлагавших балетную стипендию, но только близкие знали о том, что ей теперь нравится кое-что другое.

Фото Соцсети

Фото Соцсети

Сестры прочно связали свою жизнь с балетом, став профессиональными танцовщицами балета Сакраменто, а вот наша героиня неожиданно захотела играть в футбол. И согласилась пойти в университет UNLV, где ей готовы были предложить футбольную стипендию.

Фото Соцсети

Так Пейдж превратилась из балерины в футболистку. Сначала успешно играла за местную команду, а после выпуска молодую американку пригласили в Португалию — в «Брагу». Она может с легкостью закрыть оба фланга обороны, а если надо, то и полузащиты, но не слишком часто появляется на поле — мешают травмы.

Фото Соцсети

Фото Соцсети

Также Пейдж занимается и модельным бизнесом. В первую очередь она выступает моделью для собственного бренда спортивной одежды, но и сделать просто несколько красивых фото тоже не прочь.

А в 2018 году Пейдж нашла свою любовь — и он тоже футболист. Точнее, игрок лондонского «Арсенала» Роб Холдинг. Пара познакомилась, когда англичанин проводил свой отпуск в Америке. Можно было бы написать «и с тех пор не расставалась», но это не так. Пейдж и Роб, игравшие и жившие в разных странах, приостанавливали свои отношения, но в 2021 году решили дать им второй шанс. Занятно, что они оба играют в футбол на позиции защитника и даже форма клубов визуально очень похожа.

Пейдж Альмендари и Роб Холдинг. Фото Соцсети

Фото Соцсети

Вероятно, маленькой мечтой футболистки было бы перейти в женскую команду «Арсенала», чтобы быть рядом со своим парнем и вместе тренироваться. Но тут все зависит от футбольных успехов спортсменов. Ведь может случиться и так, что Роб станет не нужен лондонцам и окажется в «Браге».