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21 января, 22:30

В «Динамо» перешла темнокожая футболистка сборной России. Три года назад ее дисквалифицировали за драку

Футболистка сборной России Диана Памен перешла в ЖФК «Динамо»
Отдел футбола «СЭ»
Диана Памен.
Фото ФК «Динамо»
Подробности важного трансфера в женском футболе.

В конце 2021 года «Динамо» объявило о создании женских команд. Одним из первых новичков ЖФК «Динамо» стала 19-летняя Жозе-Диана Памен Тчато, или просто Диана Памен. Она родилась в Москве, мать — русская, отец из Камеруна. Диана раньше была форвардом, но сейчас выступает на позиции центрального защитника и носит капитанскую повязку в юношеской сборной России.

Диана — воспитанница «Чертаново», где играла последние четыре с половиной года. На прощание футболистка сказала: «Чертаново» — мой первый профессиональный клуб, здесь я счастливо провела четыре с половиной года и искренне благодарна за совместную работу и приобретенные знания. Хочу поблагодарить всех причастных к моему развитию как игрока и как человека. Также хочется сказать спасибо болельщикам, которые всегда очень поддерживали нас. Я покидаю клуб с теплом в сердце".

Памен — талантливая футболистка, но в детстве она занималась и другими видами спорта. Диана вспоминала, что родители отдали ее в школу ЦСКА, где она три года посещала секцию тхэквондо. Туда Памен отдали в пять лет, хотя обычно набирают с семи. «Периодически бывало, что кто-нибудь скажет что-то обидное и нужно просто постоять за себя, не давать себя в обиду, не давать себя унижать, тем более публично, — вспоминала Диана в интервью «АиФ». — Я могу стерпеть, когда задевают, но когда это продолжается, могла и не стерпеть. Драки случались. В большинстве из них победа оставалась за мной. Это был не мордобой, но пару раз пришлось хорошенько приложиться».

В 2019 году во время матча элитного раунда чемпионата Европы между юношескими сборными России и Швейцарии Памен действительно пришлось постоять за себя. Во время игры капитан швейцарской команды Элла Люштина ударила Диану сзади ногой, спровоцировав потасовку. Памен тут же ответила ей и могла нанести еще несколько ударов — ее удержали лишь партнерши по команде. «Мама была на работе в этот момент. Папа — смотрел игру. Отец позвонил маме и сказал, что у него есть хорошая и плохая новости, — вспоминала Памен. — Мама сразу подумала, что у меня травма. Папа сказал, что я подралась и что я не первая напала. А когда она увидела ролик и поняла, в чем дело, сказала, что я ей дала за дело. Так же не делается — это же спорт и в нем не место этому крысятничеству исподтишка».

В итоге обе футболистки получили красные карточки, а Люштина еще и покинула поле в слезах. Россия проиграла 2:4. Позже УЕФА дисквалифицировал Памен на три матча.

За ЖФК «Динамо» Памен будет играть под 4-м номером.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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