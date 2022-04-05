Американскую футболистку обвиняют в пьяном вождении и жестоком обращении с детьми. Ее нашли без сознания за рулем

Хоуп Соло арестована за вождение в нетрезвом виде.

31 марта полиция арестовала двукратную олимпийскую чемпионку на парковке супермаркета. Она оказала сопротивление при задержании — это грозит увеличением потенциального срока лишения свободы. Основное обвинение выдвинуто за вождение в нетрезвом виде, но при этом в машине экс-футболистки находились двое детей.

В ордере на арест указано, что прохожий заметил экс-футболистку сборной США без сознания за рулем авто — отмечается, что в таком состоянии она находилась более часа. Офицер почувствовал запах алкоголя, однако Соло отказалась от теста на алкоголь на месте. Позже у нее взяли кровь для анализа. Спортсменка была освобождена из тюрьмы под залог.

«По совету адвоката Хоуп не может говорить об этой ситуации, но она хочет, чтобы все знали: дети — это ее жизнь. Она была немедленно освобождена из-под стражи и сейчас находится дома со своей семьей, а эта история на самом деле заслуживает больше сочувствия, чем предполагают первоначальные обвинения. Она с нетерпением ждет возможности защитить себя», — говорится в заявлении адвоката спортсменки Рича Николса.

Хоуп Соло. Фото Reuters Фото Reuters

40-летняя Соло завершила профессиональную карьеру в 2016 году. Она дважды побеждала на Олимпийских играх, является чемпионкой мира и рекордсменкой сборной США не только по количеству проведенных матчей, но и по количеству побед.

Хоуп провела 102 матча на ноль — это рекорд для всех вратарей в женском футболе и повторение достижения Касильяса в мужском. Правда, в отличие от Икера, Соло известна не только топ-карьерой — у экс-вратаря женской сборной США часто возникали проблемы с законом.

Ее семья впервые столкнулась с полицией, когда футболистке было всего семь лет. Родители Соул были разведены, поэтому отец не жил с детьми. Однажды он обещал сводить Хоуп и ее брата Маркуса на бейсбол, но вывез в Сиэтл, где дети несколько дней находились в отеле, думая, что это каникулы. Отца арестовали в одном из банков города и обвинили в похищении детей.

В 2012 году Соло начала встречаться с футболистом (американский футбол) Джеррами Стивенсом. В том же году Стивенса обвинили в домашнем насилии. На следующий день его отпустили, а еще через сутки пара обручилась.

Хоуп Соло и Джеррами Стивенс. Фото WireImage WireImage

В 2014 году Хоуп арестовали за нападение на родственников — пострадали ее двоюродная сестра и племянник. Во время задержания Соло пообещала «надрать зад» полицейскому. Тем не менее спортсменка пропустила один тур местного чемпионата и продолжила играть.

Финиш карьеры футболистки тоже получился скандальным. После поражения от Швеции (1:1, 3:4 по пенальти) в 1/4 финала Олимпиады-2016 в Рио-Де-Жанейро вратарь американок Соло нелестно отозвалась о соперницах, выбравших оборонительную тактику: «Нам противостояла кучка трусих. Считаю, что лучшая команда не смогла сегодня победить».

Хоуп Соло. Фото USA Today Sports

Глава Федерации футбола США Сунил Гулати посчитал, что такие слова не соответствует статусу игрока сборной и дисквалифицировал 35-летнюю Соло на шесть месяцев.

Спортсменка эмоционально восприняла новость о наказании. «Шесть месяцев дисквалификации, без зарплаты. Контракт расторгнут, решение вступает в силу немедленно... 17 гребаных лет, а теперь все кончено», — заявила Соло.

На этот раз для бывшей олимпийской чемпионки все может закончиться гораздо хуже.