В российском женском футболе появился очень серьезный игрок.

24 апреля — новая важная дата в календаре болельщиков московского «Динамо». В этот день свой первый официальный матч сыграет женская команда столичного клуба, которая нынешний сезон проведет в первенстве молодежных команд.

А ведь еще каких-то полгода назад этого проекта не существовало. О создании нового направления работы в «Динамо» объявили 2 декабря 2021 года. И вот спустя четыре с половиной месяца команда не просто готова к дебюту, но и сформирована таким образом, чтобы уже сейчас эффективно работать на перспективу. А задача на будущее — войти в число сильнейших в стране.

— ЖФК «Динамо» — полноценная и важная часть большой динамовской семьи, — говорит генеральный директор ФК «Динамо» Павел Пивоваров. — В женском футболе наш подход остается таким же, как и по другим направлениям: мы не гонимся за сиюминутными успехами, а выстраиваем систему, которая затем будет стабильно приносить результат. Как и в мужском футболе, со временем важным индикатором проделанной работы станет количество выпускников академии в основном составе. Сейчас юношеские и молодежная команды юридически входят в структуру академии имени Льва Яшина. В дальнейшем основная команда перейдет под крыло ФК «Динамо». Но уже сейчас мы активно взаимодействуем, используем всю необходимую инфраструктуру, оказываем помощь по различным методическим вопросам. Весь наш клуб будет от души поддерживать девушек в официальных матчах, которые начнутся совсем скоро. Надеемся, что и наши верные болельщики, и СМИ будут проявлять интерес к женским командам из семьи «Динамо».

Павел Пивоваров и Сергей Лаврентьев.

«Динамо» в тренде

Женский футбол в последние годы активно развивается и в мире, и в России. Растет популярность, увеличиваются аудитория трансляций и база поклонников. Все больше девчонок идут в академии, и все реже можно услышать, что футбол не женский вид спорта. Из нишевого продукта он превращается в массовый. Иметь при клубе не только мужскую, но и женскую команду уже не просто мода, а веление времени. Более того, в ряде стран это обязательное требование.

Вот и в России активно развивают внутренний чемпионат, привлекают к нему внимание различными способами. Если раньше женская лига существовала как будто в параллельном измерении, куда заглянуть было очень трудно, то теперь среди участников элитного дивизиона есть такие громкие имена, как «Локомотив», ЦСКА, «Зенит». Матчи показывают по федеральному ТВ, а не только по спутниковым каналам. И все говорит о том, что этот процесс будет и дальше набирать обороты.

Неудивительно, что нынешнее руководство «Динамо», по сути возродившее главную мужскую команду и создавшее уникальный проект с развитием собственной академии, решило энергично взяться и за женский футбол. Всего за несколько месяцев удалось успеть многое.

— На данный момент у нас полноценно функционируют три команды, — рассказал «СЭ» директор развития спортивных проектов «Динамо» Александр Удальцов. — Прежде всего, это состав U-21, который под началом Сергея Лаврентьева примет участие в стартующем 23 апреля первенстве молодежных команд. Помимо этого, есть команда U-15 под руководством Валентины Барковой, она готовится к выступлению в ЮФЛ, и команда U-13, которую возглавляет известный тренер Любовь Комарова, работавшая в клубе «Чертаново».

Кстати, подробнее о командах с недавних пор можно узнать на официальном сайте женского «Динамо», запущенном аккурат к старту сезона, а также из аккаунтов в соцсетях Telegram и ВКонтакте. В планах — создание многоуровневой вертикали подготовки футболисток. Она должна включать в себя несколько составов: юношеские разных возрастов, молодежный и взрослый, выступающий в суперлиге.

По словам Удальцова, вопрос о том, стоит ли сразу создавать профессиональную команду и заявляться в элиту, серьезно обсуждался на самых разных уровнях перед запуском проекта. И возможность для этого была. Но в таком случае нужно было бы заниматься селекцией в очень сжатые сроки и жертвовать из-за этого качеством.

Поэтому в «Динамо» приняли решение начать с молодежной лиги. Тем более что, каким бы опытом ни обладали работники клуба и различных его структур, на старте неизбежны различные организационные сложности. Предстоящий год как раз планируется потратить на изучение и оптимизацию всех возможных процессов жизни команд, работать с прицелом на будущее.

Футболистки московского «Динамо».

Стать лидером

ЖФК «Динамо» сразу же начал активно комплектоваться, сделав упор на перспективную молодежь. Официально первым игроком новой команды стала 15-летний вратарь Арина Таранченко, имеющая опыт выступлений за юношескую сборную России.

Следом были заключены контракты с целым рядом игроков в возрасте от 15 до 20 лет, уже поигравших за национальные команды разных возрастов: Ирина Дричева, Ксения Кузищина, Лиана Котельникова, Жозе-Диана Памен Тчато и другие. А, к примеру, хавбек Кристина Комиссарова имеет опыт игры и за основную сборную, в которой она дебютировала в 16 лет.

— Конечно, главной трудностью при формировании состава было как раз то, что еще полгода назад команды попросту не существовало, — говорит Удальцов. — Если у других клубов есть история, место в суперлиге, то мы, образно говоря, продавали новичкам свои планы развития. Некоторые девушки, перешедшие к нам, спокойно могли бы играть в основе в элите, но согласились провести сезон в молодежном первенстве. Были и неудачные переговоры, но мы спокойно к этому относимся, это часть футбольной жизни. В целом мы очень довольны тем, как прошло комплектование.

В каждом из игроков, подписавших контракты, в клубе видят большой потенциал. Одной из задач в «Динамо» считают возможность обеспечить девушкам карьерный рост, возможность тренироваться и прогрессировать под руководством известных специалистов. Также в клубе надеются, что многие игроки нынешней молодежки со временем попадут и в основной состав, который будет выступать в элите.

Говоря об известных специалистах, нельзя обойти вниманием фигуру главного тренера нынешней команды. Сергей Лаврентьев для российского женского футбола — это бесспорная величина. Он выводил сборную России на Евро-2013, работал в таких клубах, как «Чертаново» и ЦСКА. И не секрет, что параллельно с «Динамо» у Лаврентьева были предложения от команд уровня суперлиги. Тем не менее тренер выбрал бело-голубых почти без раздумий.

— Почему мы остановили выбор на Лаврентьеве? Во-первых, он динамовец. А во-вторых, сторонник той же футбольной философии, что и тренер мужской команды Сандро Шварц, — играть агрессивно, интересно, высоко, делать ставку на своих воспитанников, — объясняет Удальцов. — Переговоры с ним были простыми. Нам удалось найти общий язык, в том числе и благодаря перспективам, открывающимся здесь. Вместе с Лаврентьевым пришел полноценный тренерский штаб — Виталий Шадрин, который также работает с Юрием Красножаном в национальной сборной, и Юлия Гордеева, которая отвечает за физподготовку девочек.

Большие планы у женского «Динамо» и по развитию академии. Уже запущены смешанные группы для детей от 3 до 10 лет, «домом» для которых станет стадион в парке Дружбы недалеко от станции метро «Речной вокзал». Здесь удачно сочетаются инфраструктура и транспортная доступность. К тому же это место находится в исторически динамовском районе на полпути между ареной и базой в Новогорске.

Планы у динамовцев выстроены вдолгую. Сейчас в стране не так много футболисток, которые прошли полноценную школу, заложив базовые технические и тактические навыки. Кто-то начинал играть с мальчишками, кто-то занимался пляжным или мини-футболом. В «Динамо» понимают: важно дать девочкам, которые мечтают заниматься футболом, возможность получать качественное футбольное образование. Это часто бывает проблемой в регионах, где попросту нет необходимой инфраструктуры или кадров для развития спортсменок. «Динамо» готово восполнить этот пробел и предоставить все возможности для прогресса талантливых девушек, мечтающих профессионально играть в футбол.

Футболистки московского «Динамо».

Лишь в одну команду мы верим

Для ЖФК «Динамо» в молодежном первенстве сезон стартует выездным матчем с «Краснодаром». Первый же домашний матч бело-голубые проведут в субботу, 30 апреля, против «Рязани-ВДВ», а 10 мая москвички примут молодежь пермской «Звезды-2005». Всего же в лиге выступят 13 команд — помимо «Динамо», это резервистки 10 команд суперлиги, а также самарские «Крылья Советов» и подмосковные «Химки-УОР».

Играть домашние встречи планируется на стадионе динамовской базы в Новогорске, который полностью соответствует регламенту соревнований. Конечно, для потенциальных зрителей такой вариант не самый удобный, но для самих футболисток — почти идеальный. Впрочем, на будущий год в суперлиге уже нужно задействовать другое поле. В клубе не скрывают, что прорабатывается возможность проведения ряда встреч женской команды на «ВТБ Арене». Есть даже идея попробовать провести на ней в один день матчи и мужского, и женского чемпионатов России, благо уникальная инфраструктура динамовского стадиона это позволяет. Да и интерес болельщиков тоже есть.

— Вскоре после формирования команды мы отправились на сборы в Турцию больше чем на месяц, — рассказывает Удальцов. — А у поклонников «Динамо» есть традиция — они большими группами ездят зимой за командой, ходят на матчи и основы, и «Динамо-2». И с нами в первый же день после прибытия связались представители фан-движения, спросили про календарь контрольных игр. Ожидал, что к нам приедут несколько болельщиков, а на самом деле их оказалось около 150 человек! На некоторые матчи суперлиги столько не собирается. Девчонки просто обалдели. В ответ они выучили главные кричалки, репетировали, и теперь уже, как и все остальные наши команды, после финального свистка идут к болельщикам.

Сами же девушки тоже регулярно выступают в роли болельщиков и ходят на домашние матчи мужской команды — игроки всех возрастов, и сами, и с родителями. Клуб для этого специально выделяет отдельный сектор. И вообще внутри «Динамо» налажены хорошее взаимодействие и коммуникация. На 8 марта футболистки вместе с главным тренером пришли в предматчевую студию «Динамо-ТВ» и участвовали в шоу на стадионе. А еще раньше, после подписания контракта с Памен Тчато, отец которой — камерунец, поприветствовать новую одноклубницу попросили форварда Клинтона Нжи. Тот в это время находился в расположении национальной сборной на Кубке Африки, но с удовольствием записал видео и произвел очень большое впечатление.

Что касается спортивных целей на дебютный сезон, то основных задач у «Динамо» две — воспитать игроков для будущей команды суперлиги и постараться финишировать как можно выше в таблице. Результаты контрольных встреч показывают, что бело-голубые сильнее многих конкурентов. Единственное поражение на сборах они потерпели от основы «Краснодара». 24 апреля будет хороший шанс взять реванш у молодежного состава.

Наблюдать за развитием динамовского проекта будет очень интересно. Чем больше сильных команд, тем лучше для женского футбола. А в том, что у ЖФК «Динамо» есть амбициозные планы, сомнений нет.