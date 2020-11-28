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Женскому ЦСКА присуждено техническое поражение в матче против «Локомотива»

11:11
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РФС принял решение присудить женскому ЦСКА техническое поражение в матче чемпионата России против «Локомотива».

«В соответствии с частью 2 статьи 105 Дисциплинарного регламента РФС за необеспечение принимающей стороной условий проведения матча в соответствии с регламентом соревнования, повлекшее за собой срыв матча — присудить поражение ЖФК ЦСКА в матче 14-го тура чемпионата России среди женских команд клубов против «Локомотива» со счетом 0:3», — говорится в сообщении на сайте РФС.

Ранее стало известно, что у нескольких игроков и тренеров ЖФК ЦСКА выявлены случаи заражения коронавирусом, команда находится на карантине.

Дополнительная информация:

https://www.rfs.ru/news/212778

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