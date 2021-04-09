Женская сборная России победила Португалию в первом стыковом матче Евро-2022
В пятницу, 9 апреля, женская национальная сборная России провела первый стыковой матч чемпионата Европы-2022. Российская команда встречалась с Португалией в Лиссабоне и одержала победу со счетом 1:0.
Ответный матч команда Юрия Красножана сыграет 13 апреля. Победитель пары получит право сыграть в финальной части Евро.
Чемпионат Европы среди женских команд состоится с 6 по 31 июля в Англии.
Португалия — Россия — 0:1 (0:0)
Гол: Коровкина, 51.
Португалия: Мораиш, Боржеш, Кошта, Ребелу, Маршау, Нету (к), Силва, Пинту (Диаш, 82), Нортон (Ясинту, 82), Мендеш (Капета, 59), Назарет (Энкарнасау, 77).
Россия: Тодуа, Абдуллина, Кожникова (к), Беломытцева, Машкова, Козлова, Самойлова, Пантюхина (Шеина, 62), Смирнова (Куропаткина, 90+4), Федорова, Коровкина.
Предупреждения: Коровкина, 38. Федорова, 60. Смирнова, 71.
Судьи: Штойбли, Кюнг (обе — Швейцария), Ди Монте (Италия).
9 апреля. Португалия. Лиссабон. Стадион «Эштадиу ду Рештелу».
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