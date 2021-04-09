Женская сборная России победила Португалию в первом стыковом матче Евро-2022

В пятницу, 9 апреля, женская национальная сборная России провела первый стыковой матч чемпионата Европы-2022. Российская команда встречалась с Португалией в Лиссабоне и одержала победу со счетом 1:0.

Ответный матч команда сыграет 13 апреля. Победитель пары получит право сыграть в финальной части Евро.

Чемпионат Европы среди женских команд состоится с 6 по 31 июля в Англии.

Португалия — Россия — 0:1 (0:0)

Гол: Коровкина, 51.

Португалия: Мораиш, Боржеш, Кошта, Ребелу, Маршау, Нету (к), Силва, Пинту (Диаш, 82), Нортон (Ясинту, 82), Мендеш (Капета, 59), Назарет (Энкарнасау, 77).

Россия: Тодуа, Абдуллина, Кожникова (к), Беломытцева, Машкова, Козлова, Самойлова, Пантюхина (Шеина, 62), Смирнова (Куропаткина, 90+4), Федорова, Коровкина.

Предупреждения: Коровкина, 38. Федорова, 60. Смирнова, 71.

Судьи: Штойбли, Кюнг (обе — Швейцария), Ди Монте (Италия).

9 апреля. Португалия. Лиссабон. Стадион «Эштадиу ду Рештелу».