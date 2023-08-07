Женская сборная Англии в серии пенальти обыграла Нигерию и вышла в четвертьфинал чемпионата мира
Женская сборная Англии одержала победу над Нигерией в 1/8 финала чемпионата мира (0:0, пенальти 4:2).
Основное и дополнительное время встречи завершилось вничью, а в серии пенальти точнее оказались англичанки. При этом Англия играла в меньшинстве с 87-й минуты — красную карточку получила Лорен Джеймс (младшая сестра защитника мужской сборной Англии Риса Джеймса).
В четвертьфинале чемпионата мира Англия встретится с победителем пары Колумбия — Ямайка.
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