Женская сборная Англии в серии пенальти обыграла Нигерию и вышла в четвертьфинал чемпионата мира

Женская сборная Англии одержала победу над Нигерией в 1/8 финала чемпионата мира (0:0, пенальти 4:2).

Основное и дополнительное время встречи завершилось вничью, а в серии пенальти точнее оказались англичанки. При этом Англия играла в меньшинстве с 87-й минуты — красную карточку получила Лорен Джеймс (младшая сестра защитника мужской сборной Англии Риса Джеймса).

В четвертьфинале чемпионата мира Англия встретится с победителем пары Колумбия — Ямайка.