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Сегодня, 23:30

Женская команда «Рубина» вылетела из Кубка России, не проведя ни одного матча из-за поломки самолета

Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
Читать «СЭ» в
Футболистки «Рубина».
Фото ЖФК «Рубин»

Женская команда казанского «Рубина» не смогла вылететь в Екатеринбург на матч 1/16 финала Кубка России против «Урала» из-за технических неполадок самолета, сообщается в соцсетях клуба.

Таким образом, команда завершила участие в Кубке страны, не сыграв ни одного матча. 23 июня ей было присуждено техническое поражение в матче с екатеринбургской командой со счетом 0:3.

В 1/8 финала «Урал» сыграет с «Локомотивом».

«Желаем им удачи в непростой игре с «Локомотивом», — такое сообщение было оставлено в соцсетях клуба из Казани.

Источник: https://vk.com/fcrk_women
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