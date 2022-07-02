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Сегодня, 09:06

Экс-тренер женской сборной России сообщила о сексуальном насилии

Сергей Разин
корреспондент
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Вера Паув.
Фото Reuters

Голландский тренер Вера Паув, ранее возглавляющая сборную России по футболу, сообщила о сексуальном насилии.

«В течение 35 лет я хранила тайну от всего мира, от своей семьи, от своих товарищей по команде, своих игроков, коллег и даже от самой себя. Даже самые близкие люди не знали об изнасиловании, которому я подверглась со стороны видного футбольного чиновника, когда была молодой футболисткой. Позже к этому списку были добавлены два сексуальных насилия со стороны двух других мужчин. Все трое мужчин на момент этих инцидентов работали в нидерландском футболе. Только те, кому я могу доверять, до этого знали о систематическом сексуальном насилии, злоупотреблении властью, издевательствах, запугивании, которым я подвергалась как игрок и как тренер сборной Нидерландов», — написала Паув в Twitter.

На данный момент 59-летняя голландка возглавляет сборную Ирландии. Паув работала со сборной России в 2011 году, а также работала техническим директором команды с 2010 по 2012 год.

Вера Паув
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