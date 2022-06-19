Лучшая футболистка 2017 года перешла из «Барселоны» в «ПСЖ»

Полузащитник «Барселоны» Лике Мертенс подписала контракт с «ПСЖ», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 29-летней голландкой рассчитано до лета 2025 года.

«Я очень рада сообщить о следующем шаге в моей карьере! Так счастлива и горда начать это новое приключение в Париже и быть частью невероятной команды и клуба», — написала Мертенс в соцсетях.

Мертенс является лучшей футболисткой Европы и мира в 2017 года. Голландка выступала за «Барселону» с 2017 года, перейдя из шведского «Русенгорда».