Женская команда «Челси» обыграла «МЮ» и пробилась в финал Кубка лиги, Абдуллина вышла на замену
Женская команда «Челси» 2 февраля в полуфинале Кубка английской лиги обыграла «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:1.
Российская футболистка лондонцев Алсу Абдуллина вышла на 90-й минуте и не отметилась результативными действиями.
В финале «Челси» встретится с победителем матча «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм».
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