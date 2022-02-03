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Сегодня, 11:08

Женская команда «Челси» обыграла «МЮ» и пробилась в финал Кубка лиги, Абдуллина вышла на замену

Сергей Разин
корреспондент

Женская команда «Челси» 2 февраля в полуфинале Кубка английской лиги обыграла «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:1.

Российская футболистка лондонцев Алсу Абдуллина вышла на 90-й минуте и не отметилась результативными действиями.

В финале «Челси» встретится с победителем матча «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм».

ФК Манчестер Юнайтед
ФК Челси
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