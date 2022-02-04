Франция хочет провести женский чемпионат Европы в 2025 году
Франция планирует подать заявку на проведение женского чемпионата Европы. Турнир состоится в 2025 году.
Как сообщает пресс-служба федерации футбола Франции (ФФФ), подача предварительной заявки состоится 23 марта. Окончательная заявка должна быть сформирована до 12 октября. Принимающая страна будет определена в декабре 2022 года.
В 2019 году Франция проводила чемпионат мира среди женщин.
Женская сборная Франции трижды доходила до четвертьфнала Евро: в 2009, 2013 и 2017 годах. Это наилучший результат команды.
Напомним, чемпионат Европы-2021 должен был состояться в 2021 году, но был перенесен на 2022 год. Турнир пройдет в с 6 по 31 июля в Англии.
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