Франция хочет провести женский чемпионат Европы в 2025 году

Франция планирует подать заявку на проведение женского чемпионата Европы. Турнир состоится в 2025 году.

Как сообщает пресс-служба федерации футбола Франции (ФФФ), подача предварительной заявки состоится 23 марта. Окончательная заявка должна быть сформирована до 12 октября. Принимающая страна будет определена в декабре 2022 года.

В 2019 году Франция проводила чемпионат мира среди женщин.

Женская сборная Франции трижды доходила до четвертьфнала Евро: в 2009, 2013 и 2017 годах. Это наилучший результат команды.

La F?d?ration Fran?aise de Football est officiellement candidate ? l'organisation du championnat d'Europe f?minin de l'UEFA 2025.https://t.co/TJm7Gl966j — FFF (@FFF) February 3, 2022

Напомним, чемпионат Европы-2021 должен был состояться в 2021 году, но был перенесен на 2022 год. Турнир пройдет в с 6 по 31 июля в Англии.