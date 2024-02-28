Тренер «Динамо» назвал самый раздражающий стереотип о женском футболе

Главный тренер женского «Динамо» Сергей Лаврентьев в комментарии для «СЭ» поделился мнением о стереотипах вокруг женского футбола.

— Есть ли какой-то стереотип про женский футбол, который вас раздражает больше всего?

— Да, есть на самом деле. Вот вы знаете, когда рассказывают девчонкам про борщи, я всегда говорю, что они классно играют в футбол, равно как и классно готовят борщи (Смеется). Почему не критикуют женский волейбол, баскетбол?

— Кстати, нет такого.

— А мы и Олимпиады выигрывали, и чемпионаты мира. Мне кажется, со временем все это пройдет. Все будет по-другому. Уже относятся лучше! Еще годик и все будут спокойно воспринимать. Посмотрите, уже заходят клубы в Суперлигу, появляются болельщики на матчах. Когда я был в 2014 году в качестве тренера сборной на семинаре ФИФА и УЕФА, они тогда начали говорить о том, что за женским футболом будущее. Когда собрали 100 тысяч на Уэмбли, они поняли, что это еще и коммерчески привлекательная вещь. Хотелось бы, чтобы женский футбол развивался быстрее. Но сейчас грех жаловаться. И телевидение, и пресса обращают на женский футбол внимание, — сказал Лаврентьев.

ЖФК «Динамо» закончил прошлый сезон женской Суперлиги, заняв пятое место. Чемпионом стал ЖФК «Зенит» с 41 очком.