Тренер российских футболисток рассказала о теплом приеме на турнире развития УЕФА в Сербии

Старший тренер женской сборной России среди игроков до 15 лет Елена Медведь рассказал, что организаторы турнира развития Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Сербии хорошо встретили команду.

«Турнир прошел очень хорошо, нас тепло встретили, у сербской стороны очень хорошая тренировочная база, на которой приятно тренироваться, играть и находиться, — цитирует Медведь ТАСС. — Там сделано все для спортсменов. Если же говорить о результате, то первые два матча получились хорошими, мы одержали две победы, здорово сыграли, но не без ошибок. Девчонки — большие молодцы. Что же касается последнего матча с Сербией, то, конечно, хотелось бы побеждать и занимать первое место на турнире. Но это был первый турнир для команды этого возраста, первый полноценный международный опыт».

Женская сборная России заняла второе место на турнире развития УЕФА среди игроков не старше 15 лет. Футболистки победили сборные Словении (6:0) и Белоруссии (1:0), но уступили Сербии (1:2).