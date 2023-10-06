Матчи финала женского Кубка России и полуфинала Медиалиги пройдут 15 октября на «Ростех Арене»

Финал Кубка России по футболу среди женских команд и полуфинал Медийной футбольной лиги состоятся 15 октября на «Ростех Арене», сообщает официальный сайт РФС.

Первым матчем дня станет финальный матч женского Кубка России между «Зенитом» и ЦСКА. Начало — в 16:30 по мск.

Во втором матче дня встретятся полуфиналисты Медиалиги. Начало игры в 20:00 по мск.

1/4 финала Медиалиги пройдет 8 октября. Свои матчи сыграют сыграют «Родина Медиа» — «Титан» (15:00 по мск) и «Амкал» — «Fight Nights» (19:00 по мск).