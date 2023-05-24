Тренер Гавва прокомментировал первую победу российских футболисток в турнире развития УЕФА

Старший тренер юниорской женской сборной России до 17 лет Валентин Гавва заявил, что юношеская женская сборная России уверенной победой над спортсменками из Киргизии показала, что стремится попасть в десятку лучших команд.

«Уверенная победа, девочек поздравил, сложно найти другие слова, просто сегодня встретились два разных по уровню соперника. Мы играли в футбол на результат, мы давно стремимся в топ-10 лучших команд, обыгрывали Данию, Англию, с Германией вничью играли. Мы стремимся туда, Киргизия только в начале пути, мы желаем им успехов здесь, в турнире, и в целом по выстраиванию женского футбола в дальнейшем. Нас теперь ждет матч со сборной Белоруссии, будем готовиться, это будет уже другой соперник, нам будет интересно. Мы во всех матчах, конечно, играем на победу, но понимаем, что более внимательно нужно подойти к этому сопернику, более внимательно проанализировать, разобрать. Тренерским штабом это сделали, с командой еще об этом не разговаривали. Завтра будет еще один день, чтобы обсудить все моменты, игровые модели, чтобы играть, как планируем, первым номером. В Волгограде, наверное, здесь такого рода уже второй турнир, здесь выступал с командой до 17 лет — мы играли в отборочном раунде УЕФА. Сейчас все так же на уровне, все классно, в том числе поля, организация, люди встречают, мы довольны всем, мы рады, что мы дома. Волгоград — особенное место для нас, важно, что здесь играем при такой политической ситуации, очень атмосферный город, у нас с девочками запланирована поездка на Мамаев курган, поговорим о нашей истории, обо всем остальном. Важно, что мы играем здесь, это очень приятно», — приводит слова Гаввы ТАСС.

24 мая россиянки разгромили команду Киргизии (16:0) в первом туре турнира развития Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Соревнования проходят в Волгограде.