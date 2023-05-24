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Сегодня, 12:41

Женская сборная России до 16 лет разгромила Киргизию в первом матче Турнира развития УЕФА

Виталий Косик
Корреспондент
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Женская сборная России до 16 лет разгромила Киргизию в стартовом матче Турнира развития УЕФА — 16:0.

В этой встрече автором септа-трика (7 голов за один матч) стала Екатерина Сарвилина, дублем отметились Дарья Рыбакова и Кристина Кутафина, также по одному мячу забили Василиса Авдиенко, Марине Ачоян, Юлиана Каморина, Полина Павлова и Алиса Шеркунова.

В следующем матче женская сборная России сыграет против команды Белоруссии.

Турнир в Волгограде проходит с 24 по 29 мая, в нем принимают участие юношеские мужские и женские сборные до 16 лет. Соревнования частично профинансированы УЕФА.

Футбол
Молодежная сборная России по футболу
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