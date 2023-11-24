Футбол
Премьер-лига (РПЛ) FONBET Кубок России Мелбет-Первая Лига Лига чемпионов Результаты
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Чемпионат мира
Евро
Лига наций УЕФА
Трансферы
Англия
Германия
Испания
Италия
Франция
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Зарубежные чемпионаты
Суперкубок УЕФА
Рейтинг УЕФА
ЧМ по футболу 2026
Кубок конфедераций
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Америки
Кубок Африки
Кубок Азии
Кубок КОНКАКАФ
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Суперкубок России
Вторая Лига
ЮФЛ
Молодежная сборная России
Женский футбол
Олимпиада
Новости
Статьи
Видео
Другие
Главная
Футбол
Женский футбол

Сегодня, 10:06

Тренер футболисток ЦСКА Зиновьев считает, что у матча с «Зенитом» хорошая вывеска

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер женской команды ЦСКА Максим Зиновьев заявил, что решающий матч женкой Суперлиги против «Зенита» является хорошей вывеской.

«Настрой у нас всегда один и тот же, на такие игры никого не нужно настраивать, ждем, готовимся. Никаких проблем нет, все в порядке, все готовятся, все в строю. За последние два-три года вырос уровень чемпионата, проходных матчей нет. Если раньше можно было выделить противостояние с «Локомотивом», то сейчас появились «Зенит», другие команды, которые, особенно у себя дома, действительно представляют серьезную конкуренцию, крайне непросто с ними играть. Я бы не стал выделять конкретные команды, «Зенит» или «Локомотив». Понятно, что матч с «Зенитом» — это определенная вывеска, тем более такое противостояние идет от мужских клубов. Прежде всего я надеюсь, что мы покажем содержательный футбол, на этом нужно сосредоточиться», — приводит слова Зиновьева ТАСС.

24 ноября ЦСКА дома сыграет с «Зенитом» в матче последнего, пятого тура заключительного этапа Суперлиги.

ЦСКА и «Зенит» имеют по 38 очков в 26 матчах, но петербургский клуб располагается выше в таблице по дополнительным показателям.

Источник: https://tass.ru/sport/19368945
Футбол
0
Читайте также
Мальдини признался, что хотел пригласить в «Милан» Месси
Фигурист Грицаенко считает, что спортивная пара Косторная и Куница может стать конкурентоспособной
Минобороны РФ сообщило об уничтожении 16 дронов ВСУ
В МЧС сообщили о ликвидации пожара в трансформаторе на юго-востоке Москвы
Расчет «Града» помешал ВСУ высадиться на левый берег Днепра
Маск заявил о нарастающем с каждым месяцем градусе конфликта в Европе
Популярное видео
Презентация команды женской лиги "СЭ"
"Краса Футбола-2016" - центр нападения "Мегаполиса"
"Россиянка" в 1/4 финала Лиги чемпионов!
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
«Сельта» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Севилья» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
«Аль-Наср» — «Дамак»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Мальорка»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Аль-Таавун» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Гранада» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
«Реал» — «Осасуна»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Аль-Охдуд» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Ахли»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Абха»: видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Женские сборные России сыграют товарищеские матчи в Парагвае

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости