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Сегодня, 18:58

«Зенит» обыграл ЦСКА и стал чемпионом России среди женщин

Руслан Минаев
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ЦСКА — «Зенит».
Фото ЖФК ЦСКА

Женская команда «Зенит» в гостях обыграла ЦСКА в матче 5-го тура заключительного этапа плей-офф суперлиги — 2:1.

У питерского клуба голы забивали Ана Диас и Алена Андреева. У армейского клуба отличилась Татьяна Петрова.

«Зенит» набрал 41 очков в последнем туре чемпионата России и стал чемпионом. ЦСКА с 38 очками завоевал серебряные медали. Третье место заняли футболистки «Локомотива» (34 очка).

«Зенит» стал чемпионом России второй год подряд и во второй раз в истории клуба. В этом году команда также стала обладателем Суперкубка страны, победив в финале ЦСКА со счетом 1:1 (пенальти — 5:4).

Футбол
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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