Тренер ЖФК «Динамо» оценил переход капитана Баклановой в «Спартак»

Главный тренер женского «Динамо» Сергей Лаврентьев в комментарии для «СЭ» оценил переход капитана Карины Баклановой в «Спартак».

— Капитан уходит в «Спартак». Насколько сильный это удар по команде? Даже скорее по ее моральному состоянию, нежели по игровым или каким-то другим качествам.

— Мы знали, что Карина уйдет еще за пять туров до конца, поэтому были готовы к этому. Мы вели селекционную работу в этом направлении. Я ее давно знаю. Она помогла объединить игроков своей харизмой, опытом. Сейчас нам надо ломать голову, кто выйдет с капитанской повязкой в начале сезона. У нас есть пул из пяти-шести игроков, которые составляют костяк команды. Мы решаем все вопросы через них, и, соответственно, они доносят философию.

— Можно ли сказать, что это предательство?

— Сложный вопрос. Думаю, его лучше переадресовать менеджерам клуба, которые и с той, и с другой стороны должны были подсказать, рассказать историю противостояний. Девчонки еще не обладают таким опытом, как мужики. Поэтому, я думаю, произошла эта ситуация. Кто-то неправильно сказал, кто-то не подсказал, где-то не хватило опыта.

— Была информация о том, что она должна была уйти в Европу, а в итоге перешла в «Спартак»...

— Да, Карина на самом деле и в прошлом году до последнего тянула с переходом. Пришла к нам, потому что у нее сорвался европейский контракт. Что было в этом году? У нее закончился контракт, мы предложили новый. Она не явилась на первый сбор, и мы поняли, что она будет искать себе новый путь.

— То есть даже никак не проинформировала?

— Нет.

— Не очень хорошая ситуация.

— Мы спокойно на это смотрим, философски относимся.

ЖФК «Динамо» закончил прошлый сезон женской Суперлиги, заняв пятое место. Чемпионом стал ЖФК «Зенит» с 41 очком. Напомним, московский «Спартак» объявил о создании женской команды в октябре 2023 года.