Сборная Испании обыграла Нидерланды и вышла в полуфинал женского чемпионата мира-2023

Сборная Испании выиграла у команды Нидерландов в 1/4 финала женского чемпионата мира-2023 — 2:1.

В первом тайме голов забито не было. На 37-й минуте испанка Дженнифер Эрмосо открыла счет, но взятие ворот было отменено ВАР из-за офсайда.

На 81-й минуте испанка Мариона Кальдентей реализовала пенальти. Голландкам удалось отыграться в самом конце основного времени — мяч забила Стефани ван дер Грагт.

В дополнительное время единственный гол забила 19-летняя Сальма Паральюэло, которая принесла испанкам путевку в полуфинал, где они сыграют против победителя матча Япония — Швеция.