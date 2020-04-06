Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Женский футбол

Российская футболистка Коваленко похвасталась фото с идеальной фигурой

11:07
Ксения Коваленко. Фото Instagram
Ксения Коваленко. Фото Instagram
Теги:

Полузащитник ЦСКА Ксения Коваленко выложила фотографию в сторис Instagram.

— Хочется на море, а не вот это вот все, — подписала фото Коваленко.

По последним данным, число зараженных в мире достигло 1 274 022 человек, 69 468 умерло, вылечились 264 833 человека. Наибольшее количество зараженных — в США (336 830), Испании (131 646) и Италии (128 948). По данным Роспотребнадзора, в России — 6343 случая заражения, 47 человек умерли, выздоровело — 406.

Женский футбол: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
4
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир