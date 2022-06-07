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Сегодня, 16:10

Пустовойтова назначена главным арбитром на матч женского Суперкубка ЦСКА — «Локомотив»

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Судейская бригада во главе с Анастасией Пустовойловой обслужит матч Суперкубка России среди женских команд между ЦСКА и «Локомотивом», информирует сайт РФС.

«Локомотив — ЦСКА: судья — Анастасия Пустовойтова, ассистенты судьи — Екатерина Курочкина, Екатерина Павленко; резервный судья — Надежда Горинова; резервный ассистент — Екатерина Козырева; инспектор — Ирина Терещенко; комиссар — Владимир Карпович.

«Локомотив» является действующим чемпионом суперлиги и обладателем Кубка России. ЦСКА в сезоне-2021 занял второе место в лиге. В прошлом году московские команды разыграли между собой первый Суперкубок, «Локомотив» обыграл ЦСКА (1:0).

Матч за Суперкубок России по футболу среди женщин 2022 пройдет 18 июня на стадионе «Спортгородок Лужники».

Источник: https://www.rfs.ru/news/216073
Анастасия Пустовойтова
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