Пустовойтова назначена главным арбитром на матч женского Суперкубка ЦСКА — «Локомотив»

Судейская бригада во главе с Анастасией Пустовойловой обслужит матч Суперкубка России среди женских команд между ЦСКА и «Локомотивом», информирует сайт РФС.

«Локомотив — ЦСКА: судья — Анастасия Пустовойтова, ассистенты судьи — Екатерина Курочкина, Екатерина Павленко; резервный судья — Надежда Горинова; резервный ассистент — Екатерина Козырева; инспектор — Ирина Терещенко; комиссар — Владимир Карпович.

«Локомотив» является действующим чемпионом суперлиги и обладателем Кубка России. ЦСКА в сезоне-2021 занял второе место в лиге. В прошлом году московские команды разыграли между собой первый Суперкубок, «Локомотив» обыграл ЦСКА (1:0).

Матч за Суперкубок России по футболу среди женщин 2022 пройдет 18 июня на стадионе «Спортгородок Лужники».