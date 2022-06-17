Женская сборная России начнет сборы в Новогорске с 20 июня

Женская сборная России под руководством Юрия Красножана проведет с 20 июня сборы в Новогорске, информирует «РБ Спорт».

Ранее ФИФА и УЕФА отстранили все российские команды от участия в международных турнирах. В связи с этим женская сборная не сможет сыграть в чемпионате Европы 2022 года в Англии, который пройдет с 6 по 31 июля.

20 июня россиянки начнут сборы в Новогорске. Там команда Красножана планирует просмотреть резерв и, возможно, провести товарищеские матчи с клубами.

В субботу, 18 июня, состоится игра за Суперкубок России между женскими «Локомотивом» и ЦСКА. Встреча пройдет на стадионе «Спортивный городок Лужники».