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Сегодня, 17:32

Женская сборная России начнет сборы в Новогорске с 20 июня

Иван Шитик
Корреспондент
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Женская сборная России под руководством Юрия Красножана проведет с 20 июня сборы в Новогорске, информирует «РБ Спорт».

Ранее ФИФА и УЕФА отстранили все российские команды от участия в международных турнирах. В связи с этим женская сборная не сможет сыграть в чемпионате Европы 2022 года в Англии, который пройдет с 6 по 31 июля.

20 июня россиянки начнут сборы в Новогорске. Там команда Красножана планирует просмотреть резерв и, возможно, провести товарищеские матчи с клубами.

В субботу, 18 июня, состоится игра за Суперкубок России между женскими «Локомотивом» и ЦСКА. Встреча пройдет на стадионе «Спортивный городок Лужники».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/zhenskaya-sbornaya-rossii-provedet-sbory-s-20-iyunya-v-novogorske/
Юрий Красножан
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