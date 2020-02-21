Полина Юмашева: «История 11-летней Арины внушает оптимизм, женский футбол в России интересен»

Председатель комитета женского футбола РФС Полина Юмашева прокомментировала ситуацию с юной футболисткой екатеринбургского «Факела» Ариной Акатьевой.

Вчера появилась информация, что 11- летнюю футболистку из Екатеринбурга не допустили до финального турнира первенства России по мини-футболу среди мальчиков при том, что она участвовала в отборочных соревнованиях, став лучшим бомбардиром.

— Очень хорошо, что РФС вместе с АМФР удалось найти решение в интересах Арины и других девочек, которые занимаются футболом, — приводит РИА «Новости» слова Юмашевой. — Она сделала большой вклад в игру своей команды, и было бы несправедливо, если бы не сыграла в финале. История Арины внушает оптимизм, женский футбол в России интересен, нужен, и я верю, что станет популярным. Думаю, что этот случай дает нам возможность глобально, с учетом мировой практики посмотреть на возможности девочек участвовать в соревнованиях.

В пятницу прошло заседание бюро исполкома РФС, на котором было принято решение внести изменение в положение о всероссийских соревнованиях по мини-футболу, которое позволит девушкам принимать участие в финальных турнирах.

Кроме того, бюро исполкома поручило аппарату РФС, АМФР, Комитету женского футбола, Комитету детско-юношеского футбола совместно с учетом международного опыта проработать критерии, принципы и основания участия девушек в составах команд юношей в официальных соревнованиях по футболу. С этой целью будет создана соответствующая рабочая группа.