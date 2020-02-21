РФС внес изменения в регламент первенства по мини-футболу после ситуации с 11-летней футболисткой

Поправки в регламент первенства России по мини-футболу были приняты в ходе заседания Бюро Исполкома Российского футбольного союза (РФС) из-за ситуации с 11-летней футболистки Арины из Екатеринбурга. Юную спортсменку не сразу допустили до участия в финале первенства России по мини-футболу, так как регламенте соревнований указано, что они проводятся среди юношей.

По итогам заседания было принято решение внести изменение в Положение о всероссийских соревнованиях «ОРГХИМ-Первенство России по мини-футболу (футзалу) среди команд игроков 2002-2003, 2004-2005, 2006-2007, 2008-2009 гг.р. сезона 2019/2020 гг.», включив абзац 6 в пункт 9 раздела «Первенство России по мини-футболу (футзалу) (юноши, девушки 2008-2009 гг.р.)» следующего содержания:

«На III (финальном) этапе Первенства допускается включение в заявочный лист команды юношей 2008-2009 гг.р. в качестве футболистов девушек соответствующего возраста в случае, если указанные девушки были включены в заявочный лист соответствующих команд юношей на I и II этапах Первенства».

Также решено поручить аппарату РФС, АМФР, Комитету женского футбола, Комитету детско-юношеского футбола совместно с учетом международного опыта проработать критерии, принципы и основания участия девушек в составах команд юношей в официальных соревнованиях по футболу. С этой целью будет создана соответствующая рабочая группа.