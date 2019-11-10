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Матч женских сборных Англии и Германии установил рекорд посещаемости

12:15

В товарищеском матче женская сборная Англии проиграла команде Германии (1:2). Игра состоялась в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Матч установил новый рекорд посещаемости.

Как информирует АР, на игре присутствовали 77 678 зрителей. Это самый высокий показатель в истории для товарищеских матчей женских команд.

Женская сборная Англии сыграла на «Уэмбли» во второй раз в истории. Свои матчи на этом стадионе проводит мужская национальная команда.

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