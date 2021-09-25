Футбольный арбитр умерла при родах. Начато расследование
Трагедией закончились роды в одной из больниц Савоны. 27-летняя итальянка Марика Галиция скончалась, едва на свет появился ее сын, сообщает Corriere.it. Беременность протекала нормально, однако при родах пришлось срочно прибегнуть к кесареву сечению. Ребенка перевезли в специальную клинику, он находится в тяжелом состоянии и инкубирован.
Соответствующие органы начали расследование случившегося. Ассоциация итальянских арбитров от имени всех судей выразила соболезнования родным и близким покойной.
Как пишут местные СМИ, Галиция всю свою жизнь посвятила футболу и судейству. В течение 11 лет она представляла коллегию Альбенги.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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