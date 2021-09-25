Футбольный арбитр умерла при родах. Начато расследование

Трагедией закончились роды в одной из больниц Савоны. 27-летняя итальянка Марика Галиция скончалась, едва на свет появился ее сын, сообщает Corriere.it. Беременность протекала нормально, однако при родах пришлось срочно прибегнуть к кесареву сечению. Ребенка перевезли в специальную клинику, он находится в тяжелом состоянии и инкубирован.

Соответствующие органы начали расследование случившегося. Ассоциация итальянских арбитров от имени всех судей выразила соболезнования родным и близким покойной.

Как пишут местные СМИ, Галиция всю свою жизнь посвятила футболу и судейству. В течение 11 лет она представляла коллегию Альбенги.