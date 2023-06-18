Красножан считает Иран достойным соперником для женской сборной России

Главный тренер женской сборной России Юрий Красножан рассказал об ожиданиях от товарищеских матчей против Ирана.

«Алсу Абдуллина будет вызвана на матчи с командой Ирана, тем более у них сейчас перерыв идет, но и она на каждый сбор вызывается. С учетом того, что там не так много игровой практики, она получает время в сборной. Иран — достойный соперник, они отобрались на Олимпийские игры в Париже, я думаю, что будут достаточно интересные матчи», — цитирует Красножана ТАСС.

В июне стало известно, что женская сборная России в июле проведет два товарищеских матча против Ирана в Казани и Москве.