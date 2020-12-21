Источник: Красножан может стать тренером женской сборной России

РФС не стал продлевать контракт с тренером «Локомотива» и женской сборной России Еленой Фоминой. Она проработала в сборной 8 лет. Причина — отказ Фоминой расторгать контракт с «Локомотивом», сообщает Telegram-канал «Мутко против».

Несколько дней назад у Фоминой состоялся разговор с руководством РФС, где ей сказали, что ей не разрешат больше совмещать пост в сборной с работой в клубе. Ей пришлось делать выбор, и она решила остаться в клубе. Таким образом, с 1 января сборная останется без тренера. Одним из основных кандидатов на пост сейчас является бывший тренер «Локомотива» и «Спартака» из Нальчика Юрий Красножан.

Сборная России успешно неплохо провела отборочный цикл к ЧМ-2022 и вышла в стыки, заняв второе место в группе.