Голкипер женской сборной Англии уверена, что женщины и мужчины должны тренироваться вместе

Голкипер "Манчестер Сити" и сборной Англии Карен Бардсли заявила, что не видит причин, по которым мужчины и женщины не могут тренировать в академиях вместе.

– Я тренировалась со взрослыми мужчинами в колледже и это на 100% мне помогло. Скорость игры, реакция, сила – все это было крайне необходимо, – цитирует Бардсли ВВС.

Голкипер добавила, что считает необходимым продолжить опыт таких тренировок и в дальнейшем: – Лично я думаю именно так, мы тренировались вместе в прошлом, но потом вмешались здоровье и безопасность и остановили это, – рассказала Бардсли.