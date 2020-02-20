Главный тренер женского «Зенита» Ольга Порядина рассказала о работе в команде.

— Меня пригласило руководство мужского клуба, — приводит слова Порядиной радио «Зенит». — Они сразу сказали, что это будет абсолютно новая команда. Для меня, как тренера, это большой вызов — возглавить команду высшей лиги, команду мастеров. Тем более в такой клубе как «Зенит».

— Уже обсуждались задачи команды на ближайшее время?

— В первый год цель одна — сформировать команду и хорошо провести первый сезон. Это «Зенит», и здесь мы всегда ставим себе амбициозные задачи. Чуть более долгосрочные планы — выигрывать трофеи, участвовать в Лиге чемпионов. Как у тренера, у меня много амбиций. Но мы понимаем, что нужно делать все постепенно.

— Расскажите про петербурженок в составе команды.

— Их три — Елена Брусова, Ксения Батова и Ксения Олексюк. Они все пришли из мини-футбола, но до этого уже привлекались в различные сборные по большому футболу — в основном, в молодежные и юношеские. Когда девушки узнали, что в нашем городе появится команда по большому футболу, они сами изъявили желание играть в «Зените». Наверное, для каждой футболистки из Петербурга играть за «Зенит» — это мечта.