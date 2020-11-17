Футболисты ЦСКА поздравили женский клуб с чемпионством

Футболисты ЦСКА поздравили женский клуб с досрочной победой в чемпионате. Поздравительное видео записали игроки московского клуба, которые находятся в расположении национальной сборной: Иван Обляков, Константин Кучаев, Игорь Дивеев и Федор Чалов.

Женский футбольный клуб ЦСКА досрочно победил в чемпионате России. В понедельник столичный «Локомотив» сыграл вничью со счетом 2:2 с «Рязанью-ВДВ» и лишился шансов на золотые медали.

За тур до конца чемпионата ЦСКА (33 очка) лидирует, у идущего следом «Локомотива», который оставался единственным соперником красно-синих, 29 очков.

ЦСКА завоевал золото чемпионата России во второй раз подряд и во второй раз в истории.