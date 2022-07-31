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Сегодня, 21:59

Футболистка сборной Англии отпраздновала гол в финале чемпионата Европы, сняв с себя майку

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Клои Келли.
Фото Reuters

Сборная Англии победила Германию в финале женского чемпионата Европы со счетом 2:1.

В дополнительное время на 111-й минуте при счете 1:1 нападающая английской команды Клои Келли вывела свою сборную вперед. После забитого гола девушка сняла с себя футболку, оставшись в белом спортивном топе.

За это Келли получила от судьи желтую карточку.

Сборная Англии впервые в своей истории выиграла женский Евро. Ранее англичанке дважды уступали в финале.

Футбол
Сборная Англии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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