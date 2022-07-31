Футболистка сборной Англии отпраздновала гол в финале чемпионата Европы, сняв с себя майку
Сборная Англии победила Германию в финале женского чемпионата Европы со счетом 2:1.
В дополнительное время на 111-й минуте при счете 1:1 нападающая английской команды Клои Келли вывела свою сборную вперед. После забитого гола девушка сняла с себя футболку, оставшись в белом спортивном топе.
За это Келли получила от судьи желтую карточку.
Сборная Англии впервые в своей истории выиграла женский Евро. Ранее англичанке дважды уступали в финале.
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