Футбол
Другие
Женский футбол
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Главная
Футбол
Женский футбол

Сегодня, 21:33

Сборная Англии впервые в истории выиграла финал женского чемпионата Европы

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Англия победила Германию в финале женского Евро-2022.
Фото Global Look Press

Сборная Англии победила команду Германии в финале женского чемпионата Европы. Англичанки одолели соперниц в дополнительное время со счетом 2:1.

Матч на стадионе «Уэмбли посетили 87 тысяч 192 человека. Это новый рекорд посещаемости на матчах чемпионата Европы среди женщин.

Сборная Англии впервые в своей истории выиграла женский Евро. Ранее англичанке дважды уступали в финале.

А вот сборная Германии впервые в своей истории проиграла в решающем матче. Немки рекордные 8 раз брали золото.

16
3
Читайте также
В тяжелом весе UFC взошла звезда из России: Павлович снес коварного Льюиса за 55 секунд
Бешенная результативность, Смолов в форме, Абаскаль – новый Карпин. Главные выводы после 3-го тура РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Англия — Германия: смотреть прямую трансляцию финала женского Евро-2022

Футболистка сборной Англии отпраздновала гол в финале чемпионата Европы, сняв с себя майку
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости
Реклама