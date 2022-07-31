Сборная Англии впервые в истории выиграла финал женского чемпионата Европы

Сборная Англии победила команду Германии в финале женского чемпионата Европы. Англичанки одолели соперниц в дополнительное время со счетом 2:1.

Матч на стадионе «Уэмбли посетили 87 тысяч 192 человека. Это новый рекорд посещаемости на матчах чемпионата Европы среди женщин.

Сборная Англии впервые в своей истории выиграла женский Евро. Ранее англичанке дважды уступали в финале.

А вот сборная Германии впервые в своей истории проиграла в решающем матче. Немки рекордные 8 раз брали золото.