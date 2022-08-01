Елизавета II поздравила женскую сборную Англии с победой на Евро-2022

Королева Великобритании Елизавета II поздравила женскую сборную Англии с победой на Евро-2022. В финале Англия победила команду Германии со счетом 2:1.

«Самые теплые поздравления от меня и моей семьи с победой на женском чемпионате Европы. Это значительное достижение для всей команды. Ваше выступление на турнире по праву заслуживает похвалы.

Однако ваш успех выходит далеко за рамки трофея, который вы так заслужили. Вы все подали пример, который будет источником вдохновения для девочек и женщин — сегодня и для будущих поколений.

Я надеюсь, что вы будете так же гордиться своим влиянием на спорт, как и сегодняшним результатом», — говорится в заявлении королевской семьи.

Сборная Англии впервые в своей истории выиграла женский Евро. Ранее англичанки дважды уступали в финале.