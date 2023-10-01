Футболистка «Локомотива» Юкляева избежала переломов костей черепа

Футболистка «Локомотива» Полина Юкляева избежала переломов костей черепа, сообщает пресс-служба железнодорожников.

19-летняя полузащитница получила травму головы в воскресенье, 1 октября в матче 21-го тура женской Суперлиги против ЦСКА (1:2). На 53-й минуте Юкляева и защитница красно-синих Юлия Плешкова столкнулись головами. После этого Юкляева потеряла сознание.

«После проведения компьютерной томографии у Полины Юкляевой не выявлено переломов костей черепа. Планируется проведение дополнительных обследований», — говорится в публикации в официальном Telegram-канале «Локомотива».

Также в клубе сообщили, что футболистку отправили домой.

Полина Юкляева выступает за «Локомотив» с мая 2022 года. 19-летняя россиянка забила 2 гола в 24 матчах за московскую команду.