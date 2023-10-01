Футболистка «Локомотива» Юкляева пришла в себя после столкновения головами

Футболистка «Локомотива» Полина Юкляева пришла в себя после столкновения в матче с ЦСКА в женском чемпионате России, сообщила пресс-служба железнодорожников в Telegram-канале.

Отмечается, что футболистка пройдет в больнице дополнительное обследование.

Эпизод произошел на 53-й минуте матча 21-го тура суперлиги против ЦСКА. Юкляева в верховом единоборстве столкнулась головами с футболисткой ЦСКА Юлией Плешковой, после чего потеряла сознание.

На данный момент счет в матче 2:1 в пользу ЦСКА.