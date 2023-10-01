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Сегодня, 13:25

Футболистка «Локомотива» Юкляева пришла в себя после столкновения головами

Руслан Минаев
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Полина Юкляева.
Фото ФК «Локомотив»

Футболистка «Локомотива» Полина Юкляева пришла в себя после столкновения в матче с ЦСКА в женском чемпионате России, сообщила пресс-служба железнодорожников в Telegram-канале.

Отмечается, что футболистка пройдет в больнице дополнительное обследование.

Эпизод произошел на 53-й минуте матча 21-го тура суперлиги против ЦСКА. Юкляева в верховом единоборстве столкнулась головами с футболисткой ЦСКА Юлией Плешковой, после чего потеряла сознание.

На данный момент счет в матче 2:1 в пользу ЦСКА.

ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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Футболистка «Локомотива» Юкляева потеряла сознание в матче Суперлиги против ЦСКА
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