Агент Абдуллиной заявил, что «Челси» заинтересован в возвращении футболистки из аренды в «Париж»

Глеб Разоренов, агент российской футболистки Алсу Абдуллиной, прокомментировал ее переход на правах аренды из «Челси» в «Париж».

«Я считаю, что «Париж» — действительно хороший вариант. Во-первых, очень конкурентоспособная лига, во-вторых, клуб всегда борется за призовые места. Сейчас они участвуют в квалификации Лиги чемпионов и имеют все шансы пройти дальше. Была важна заинтересованность клуба и главного тренера в Алсу. Переход связан с недостатком игровой практики. Здесь сошлось и желание Алсу получать больше минут на поле, и желание «Челси», чтобы она больше играла и быстрее прогрессировала», — цитирует агента Metaratings.ru.

Ранее стало известно, что Абдуллина перешла из «Челси» в «Париж» на правах аренды. Арендное соглашение рассчитано на один сезон.

Россиянка выступала за «Челси» с 2021 года. В минувшем сезоне она сыграла 6 матчей за синих, проведя на поле 116 минут. В составе «Челси» 22-летняя футболистка дважды становилась чемпионкой Англии, а также выигрывала Кубок Англии.