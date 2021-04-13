Футбол
Новости Тинькофф РПЛ Результаты Лига чемпионов Чемпионат мира-2022
Молодежный Евро-21
Евро-2020
Лига Европы
Лига наций УЕФА
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Бразилия
БЕТСИТИ Кубок России
Суперкубок УЕФА
Олимп-ФНЛ
Олимп-ПФЛ
Сборная России
Трансферы
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Америки
Другие
Кубок Либертадорес
Другие страны
Кубок Африки
Кубок Азии
Женский футбол
ЧМ по футболу 2022
Товарищеские матчи
ЧМ по футболу 2026
Молодёжная сборная России
Олимпиада
Видео
Новости   //    Футбол   //    Женский футбол

Фомина заявила, что смотрит с оптимизмом на перспективы женской сборной России

22:09

Бывший главный тренер женской сборной России Елена Фомина оценила перспективы команды на чемпионате Европы.

«В запасе есть довольно длительное время, еще есть возможность улучшить игровые, тактические компоненты, восстановится ряд травмированных игроков, — цитирует Фомину ТАСС 13 апреля. — Если мы сможем сохранить этот состав даже в таком состоянии, как сейчас, то думаю, что у нас будут очень хорошие шансы».

Сборная России в Москве сыграла вничью с командой Португалии и по сумме двух матчей вышла в финальную часть чемпионата Европы (1:0, 0:0).

Напомним, что женский чемпионат Европы-2021 был перенесен и пройдет с 6 по 31 июля 2022 года. Для проведения матчей планируется использовать те же стадионы Англии, которые были заявлены ранее.

В финальной части женского чемпионата Европы в июле 2022 года сыграют 16 команд.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11139945

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд