Фомина заявила, что смотрит с оптимизмом на перспективы женской сборной России

Бывший главный тренер женской сборной России Елена Фомина оценила перспективы команды на чемпионате Европы.

«В запасе есть довольно длительное время, еще есть возможность улучшить игровые, тактические компоненты, восстановится ряд травмированных игроков, — цитирует Фомину ТАСС 13 апреля. — Если мы сможем сохранить этот состав даже в таком состоянии, как сейчас, то думаю, что у нас будут очень хорошие шансы».

Сборная России в Москве сыграла вничью с командой Португалии и по сумме двух матчей вышла в финальную часть чемпионата Европы (1:0, 0:0).

Напомним, что женский чемпионат Европы-2021 был перенесен и пройдет с 6 по 31 июля 2022 года. Для проведения матчей планируется использовать те же стадионы Англии, которые были заявлены ранее.

В финальной части женского чемпионата Европы в июле 2022 года сыграют 16 команд.