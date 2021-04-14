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Дюков поздравил женскую сборную России по футболу с выходом в финальную часть чемпионата Европы

14:58
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков поздравил женскую сборную России с выходом в финальную часть Евро-2022.

«Поздравляю женскую сборную России с выходом в финальную часть Евро-2022. На протяжении отборочного турнира и в стыковых матчах против сильной сборной Португалии наша команда показала свои лучшие качества и волю к победе.

Отмечу работу нового тренерского штаба во главе с Юрием Красножаном, который смог за короткое время физически и тактически подготовить команду к стыковым матчам, а также благодарю Елену Фомину, которая вывела сборную в стыки.

РФС уделяет большое внимание женскому футболу и сделает все возможное, чтобы обеспечить для команды лучшие условия подготовки к чемпионату Европы в Англии», – сказал Дюков.

13 апреля женская сборная России по футболу сыграла вничью с командой Португалии в стыковом матче за право поехать на чемпионат Европы и вышла в финальную часть турнира.

Женский турнир был перенесен и пройдет с 6 по 31 июля 2022 года. Для проведения матчей планируется использовать те же стадионы Англии, которые были заявлены ранее. В финальной части женского чемпионата Европы сыграют 16 команд.

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