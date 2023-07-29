Эрве Ренар стал первым тренером, выигравшим матч на мужском и женском чемпионатах мира

Женская сборная Франции обыграла команду Бразилии во втором туре чемпионата мира 2023 года — 2:1.

Главный тренер французской сборной Эрве Ренар стал первым тренером, который выиграл матч на мужском и женском ЧМ.

Ранее он возглавлял мужскую сборную Саудовской Аравии. Под руководством 54-летнего специалиста команда вышла на ЧМ-2022 в Катаре. На турнире Саудовская Аравия обыграла будущего чемпиона мира Аргентину (2:1), проиграла Польше (0:2) и Мексике (1:2), и заняла четвертое место в группе C.

Женская сборная Франции занимает первое место в группе F ЧМ-2023, набрав 4 очка. В третьем туре команды сыграет со сборной Панамы.