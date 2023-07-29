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Сегодня, 15:43

Эрве Ренар стал первым тренером, выигравшим матч на мужском и женском чемпионатах мира

Ана Горшкова
Корреспондент
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Женская сборная Франции обыграла команду Бразилии во втором туре чемпионата мира 2023 года — 2:1.

Главный тренер французской сборной Эрве Ренар стал первым тренером, который выиграл матч на мужском и женском ЧМ.

Ранее он возглавлял мужскую сборную Саудовской Аравии. Под руководством 54-летнего специалиста команда вышла на ЧМ-2022 в Катаре. На турнире Саудовская Аравия обыграла будущего чемпиона мира Аргентину (2:1), проиграла Польше (0:2) и Мексике (1:2), и заняла четвертое место в группе C.

Женская сборная Франции занимает первое место в группе F ЧМ-2023, набрав 4 очка. В третьем туре команды сыграет со сборной Панамы.

Чемпионат мира по футболу
Сборная Бразилии по футболу
Сборная Саудовской Аравии по футболу
Сборная Франции по футболу
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