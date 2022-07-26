Экс-вратаря женской сборной США по футболу Соло приговорили к 2 годам тюрьмы условно за вождение в нетрезвом виде

Бывший вратарь женской сборной США по футболу Хоуп Соло приговорена к двум годам тюрьмы условно, сообщает New York Times.

40-летняя Соло признала себя виновной в вождении в нетрезвом виде. В конце марта 2022 года полиция арестовала футболистку на парковке супермаркета. Она находилась без сознания за рулем автомобиля, в котором также находились ее двухлетние дети-близнецы — сын Витторио и дочь Лозен. Уровень алкоголя в крови Соло превышал допустимый предел в три раза: в ее анализах обнаружили 0,24 промилле, в то время как в штате Северная Каролина, в котором она была арестована, нормой является 0,08 промилле.

Приговор предусматривал реальный срок для спортсменки в 30 дней, однако суд учел время, которое футболистка провела в реабилитационном центре. В рамках соглашения о признании вины в нетрезвом вождении с Соло сняли два других обвинения — в жестоком обращении с детьми и сопротивлении при задержании.

Экс-вратарь сборной США в течении двух лет должна будет посещать утвержденного судом нарколога и проходить лечение от алкогольной зависимости. Также она должна сдать свое водительское удостоверение, ей запрещено управлять автомобилем до того момента, пока ей не разрешат получить права обратно.

Хоуп Соло — двукратная олимпийская чемпионка и чемпионка мира в составе сборной США. Она завершила карьеру в 2016 году.