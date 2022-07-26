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Сегодня, 22:59

Нападающая сборной Англии Мид повторила рекорд по голам за один женский чемпионат Европы

Карен Саркисян
Корреспондент
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Нападающая сборной Англии Бет Мид забила мяч в матче 1/2 финала чемпионата Европы 2022 года среди против команды Швеции (1:0, перерыв).

Этот гол стал шестым для Мид на этом турнире. Таким образом, она повторила рекорд по количеству мячей, забитых на одном женском чемпионате Европы.

Рекорд принадлежит бывшей футболистке сборной Германии Инке Грингс, которая забила шесть мячей на чемпионате Европы 2009 года.

В другом полуфинале чемпионата Европы 2022 года сред женских команд сыграют Германия и Франция. Финальный матч состоится на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

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